В России занято около 80% коек для пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cdcafa00-f689-11ea-abdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в России в больницах находится 99 тысяч пациентов с коронавирусом. Это составляет около 80% развёрнутых для борьбы с пандемией коек.

На сегодня на 126 тыс. коек находятся 99 тыс. человек, занято на сегодняшний день около 80%, — цитирует его ТАСС.

Мурашко отметил, что общее количество реанимационных коек на пике пандемии было доведено почти до 26 тысяч. Сейчас в стране держат в запасе порядка 22 тысяч и занято сегодня 2,5 тысячи реанимационных коек.

По словам Мурашко, дополнительные выплаты медицинским работникам за оказание помощи пациентам с коронавирусом выполняются в срок. Он также рассказал, что почти 7,5 млн россиян уже привились от гриппа и все регионы готовы к подъёму заболеваемости в осенне-зимний эпидемический сезон. Кроме того, закуплено уже более 60 млн доз вакцины от гриппа.

Как писал NEWS.ru, 45,6% россиян не собираются делать прививку от COVID-19. Ещё 18,6% планируют подождать до следующего года и принять решение позже, следует из опроса, проведённого дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ.

Сразу обратиться за вакциной хотят 13,2% респондентов, через несколько месяцев сделают это 4,6%. Ещё 18% участников исследования затруднились с ответом.