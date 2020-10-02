Ещё 1069 пациентов с COVID-19 вылечились в столице

https://static.news.ru/photo/17259de6-0548-11eb-91b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из московских больниц за последние сутки выписали по выздоровлении ещё 1069 человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 3 октября сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что количество выздоровевших в городе продолжает увеличиваться.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1069 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 252 087, — цитирует Ракову РИА Новости.

По последней информации, всего с начала эпидемии в столице было выявлено 297 729 заболевших.

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 вечером 2 октября сообщили, что за последние сутки скончались 32 пациента. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве пациентам, которые проходят диагностику на коронавирусную инфекцию нового типа, вместе с этим будут проводить экспресс-тесты на грипп. Также эту процедуру станут проводить в отношении людей, входящих в группы риска.