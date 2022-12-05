«Ешьте сытно!»: россиянам дали советы о питании зимой Фитнес-тренер Петрухина: зимой лучше питаться сытной пищей и отказаться от низкокалорийных диет

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Зимой важно питаться сытной пищей, так как это помогает не переедать и, соответственно, не набирать лишний вес, рассказала «МК в Крыму» фитнес-тренер Ксения Петрухина. Она уточнила, что в холодное время года организму нужно больше энергии для согревания и поддержания производительности. Эксперт предупредила, что в наборе небольшого количества лишнего веса зимой нет ничего страшного — напротив, от ограничительных и низкокалорийных диет в это время года лучше отказаться.

Ешьте вкусно, ешьте сытно! Вкусное и сытное питание помогает не переедать, а значит не набирать лишний вес. И помните, что хотеть есть больше и сытнее зимой это нормально. Поэтому не стоит расстраиваться из-за пары набранных килограммов. Если вы будете прислушиваться к своему организму <...> то с наступлением весны вес сам придёт в норму, — заключила Петрухина.

Фитнес-тренер порекомендовала добавить супы в свой рацион, так как эта пища позволяет разнообразить свой рацион и помогает согреться. Также эксперт посоветовала сбалансировать питание и добавить в него больше белков и животного, и растительного происхождения, а также сложные и простые углеводы. Специалист уточнила, что с разнообразным рационом легче закрыть все потребности организма в микро и макронутриентах.

Помимо курицы для первых блюд можно использовать индейку или телятину, богатые железом, а гарниры помогут разнообразить бобовые — чечевица, маш, нут, богатые витаминами группы В, магнием и фолиевой кислотой. Экспериментируйте с салатами — используйте все доступные нынче овощи (капуста, репа, морковь, редька, свëкла, зелень), приправив их заправкой на основе нерафинированного масла и лимонного сока, — посоветовала Петрухина.

Диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко ранее рассказала, что в холодное время года на столе россиян должны быть продукты, содержащие белок и углеводы, например, яйца, мясо, рыба и кисломолочные продукты. По словам медика, такие продукты дадут организму необходимую энергию и помогут согреться. Особенно полезным, по ее словам, является сало.