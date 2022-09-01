Еще одну российскую актрису обвинили в дискредитации ВС России Актрису Рудину привлекли к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Татьяна Рудина

Актриса московского драмтеатра имени Марии Ермоловой Татьяна Рудина была привлечена к административной ответственности за дискредитацию ВС России, сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы. В пресс-службе суда уточнили, что слушание дела против 63-летней актрисы состоится 6 сентября.

В Тверской районный суд Москвы поступило административное дело в отношении Татьяны Рудиной. Судебное заседание назначено на 6 сентября 12:00 мск, — рассказала пресс-секретарь столичного суда Ксения Розина.

Днем ранее в Тверской районный суд города Москвы поступило дело о дискредитации Вооруженных сил России со стороны Асмус К. И. (актрисы Кристины Асмус). Дело было передано в суд еще 25 августа.

Позже агент Асмус Мария Нисанова усомнилась в том, что на артистку завели административное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Она попросила людей не верить неподтвержденным данным.