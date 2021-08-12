Эпидемиологи оценили эффективность вакцин против «йота»-штамма

Профессор кафедры биостатистики и эпидемиологии Университета Южной Австралии Адриан Эстерман рассказал, что существующие вакцины от коронавируса, скорее всего, смогут защитить население мира от «йота»-штамма. С ним согласен вирусолог из Института Кирби в Австралии Стюарт Тервилл, однако он уточнил, что рано или поздно препараты придётся усовершенствовать. Об этом пишет Lenta.ru.

Тервилл заметил , что учёные при модификации вакцин могут столкнуться с определёнными сложностями. В частности, когда появился штамм «бета», специалисты всех стран принялись изменять свои препараты под этот штамм, однако его вытеснил «дельта».

Вирусолог подчеркнул, что будущее за увеличением «иммунологической широты» вакцин — способностью нейтрализовать самые разные мутации вируса.

Ранее директор центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» с большой вероятностью способна будет защитить от нового «йота»-штамма COVID-19. Он добавил, что отечественный препарат более эффективен в борьбе с новыми мутациями, чем мРНК-вакцины.