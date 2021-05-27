Эпидемиолог рассказал о выявлении в России новых версий COVID-19

https://static.news.ru/photo/1b1c1dec-beb3-11eb-8b3b-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о новых версиях коронавируса в России. По словам специалиста, локальные версии, у которых встречаются те же мутации, что и у британского или южноафриканского вариантов, выявляются в нашей стране, но пока рано говорить, что они обладают какими-то особыми для людей свойствами, передаёт РИА Новости.

Специалист пояснил, что случаи завоза британского штамма в Россию уже не являются редкостью, так как распространению этой вариации COVID-19 свойственно быстрое распространение. Вызывая заражение у разных людей, вирус мутирует.

Появляются и некоторые «локальные» российские версии вируса, у которых встречаются мутации в геноме, — подчеркнул Хафизов, добавив, что пока недостаточно данных об этих мутациях, чтобы даже дать им названия.

По словам эпидемиолога, варианты нового коронавируса циркулируют во всём мире и после появления некоторые из них довольно быстро исчезают, другие, наоборот, закрепляются в популяции. Сколько их всего существует — сказать невозможно, как минимум из-за того, что у исследователей нет достаточного количества сведений об этом.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев рассказал об опасности врождённого иммунитета к коронавирусу. Специалист отметил, что защита организма может быть эффективна против одного штамма, а против другого — нет.