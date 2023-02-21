Эпидемиолог рассказал, как побеждают ВИЧ с помощью донорства костного мозга Эпидемиолог Покровский: очередное излечение от ВИЧ связано с пересадкой клеток, устойчивых к вирусу

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Очередной случай полного излечения пациента с ВИЧ прокомментировал научный руководитель отдела профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, в Германии медики повторили удачный опыт лечения ВИЧ-положительного пациента с помощью пересадки стволовых клеток. Это удалось сделать, благодаря трансплантации костного мозга с мутацией, защищающей от ВИЧ, пациенту-носителю вируса иммунодефицита.

Метод известен уже более 10 лет. Это уже третий, а по другим подсчетам - пятый удачный случай. Но попытки его применить удаются редко, так необходимо пересаживать костный мозг от донора, обладающего не только полной тканевой совместимостью, но и редкой мутацией, предохраняющей от заражения ВИЧ. Люди с этой мутацией чаще всего обнаруживаются среди жителей севера Европы, включая Россию, но и здесь их не более 1%, — объясняет Покровский.

По словам эпидемиолога, этот метод лечения не позволяет массово избавлять людей от ВИЧ, но подсказывает, в каком направлении могли бы работать вирусологи.

Одна из идей – не искать нужного донора, а модифицировать собственные стволовые клетки костного мозга пациента в невосприимчивую к ВИЧ форму и потом пересаживать их обратно с тем же эффектом. Исследования по модификации собственных клеток больных ВИЧ идут в России, и уже получены неплохие результаты на животных. Как раз сейчас обсуждается вопрос о дальнейшем финансировании этой программы, — говорит медик.

Об очередном исцелении от ВИЧ 20 февраля рассказывала пресс-служба Дюссельдорфского университета. Мужчине сначала снизили уровень вирусной нагрузки до нулевого, а затем пересадили ему клетки иммунной системы с врожденным иммунитетом к ВИЧ.

Ранее венеролог Александр Русин в разговоре с NEWS.ru подтверждал, что в России наблюдается ощутимый рост числа заражений сифилисом, гонореей и хламидиозом. Он предупредил, что сексуально активным людям важно использовать барьерные методы защиты при всех видах интимной близости. Перечисленные инфекции часто передаются именно через оральные ласки.