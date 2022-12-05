Эндокринолог дала советы, как встретить Новый год без лишних килограммов Врач Барухина посоветовала при борьбе с лишними килограммами избегать нагрузок и голодных диет

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До Нового года можно успеть сбросить несколько лишних килограммов, для этого нужно избегать чрезмерных нагрузок и голодных диет, рассказала «МК в Новосибирске» врач-эндокринолог, диабетолог Юлия Барухина. Она рекомендовала снижать вес в неделю не более чем на 1–1,5 кг — так сохранится здоровье, а сброшенные килограммы не вернутся обратно.

Старайтесь есть настолько мало, насколько позволяет чувство комфорта, — быть не голодным, но и не переедать. Избегайте длительных перерывов между приёмами пищи. Используйте правило предварительной еды (стакан воды или кефира, легкий салат за 30 минут до основного приёма пищи), — сказала врач.

По словам медика, если начать голодать, то масса вернется, поскольку организм начнет накапливать жир, чтобы иметь энергетический запас, а изматывающие физические нагрузки только повысят аппетит.

Барухина рекомендует употреблять побольше овощей и сложных углеводов (крупы, каши, макароны из твердых сортов пшеницы), а также наладить питьевой режим. Кроме того, зимой нужно добавить в свой рацион супы — они нормализуют работу пищеварительной системы, надолго насыщают и согревают.

Чем больше в рационе овощей, тем меньше жирность питания. Старайтесь кушать побольше рыбы и молочных продуктов. При увеличении их доли в питании человек естественным образом уменьшает потребление мяса, а значит, и жира. Ведь мясо в среднем содержит больше жиров, чем рыба и молоко, — добавила Барухина.

Фитнес-тренер Ксения Петрухина ранее рассказала, что зимой важно питаться сытной пищей, так как это помогает не переедать и, соответственно, не набирать лишний вес. Она уточнила, что в холодное время года организму нужно больше энергии для согревания и поддержания производительности.