Экстренный способ вывести пятна без порошка — домашний лайфхак для семьи

Неожиданно закончился стиральный порошок, а в магазин идти совсем не хочется? Не проблема — справиться с пятнами можно быстро и недорого в домашних условиях.
Что понадобится
- Кусок хозяйственного мыла 72%
- Пищевая сода — 1 столовая ложка
Как приготовить:
- Натрите мыло на терке и растворите в литре кипятка.
- Для приятного аромата можно добавить несколько капель эфирного масла.
- Взбейте смесь венчиком или миксером до кремообразного состояния с пенкой, без комочков.
- Добавьте столовую ложку соды, тщательно перемешайте. Затем влейте 5 литров теплой воды, перемешайте и остудите.
Готовое средство по консистенции напоминает желе и удобно хранится в пластиковых бутылках. На одну полную загрузку стиральной машины потребуется 100–150 граммов этого порошка. Такой рецепт уже оценили многие хозяйки и горничные.
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