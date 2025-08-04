Экстренный способ вывести пятна без порошка — домашний лайфхак для семьи

Неожиданно закончился стиральный порошок, а в магазин идти совсем не хочется? Не проблема — справиться с пятнами можно быстро и недорого в домашних условиях.

Что понадобится

Кусок хозяйственного мыла 72%

Пищевая сода — 1 столовая ложка

Как приготовить:

Натрите мыло на терке и растворите в литре кипятка. Для приятного аромата можно добавить несколько капель эфирного масла. Взбейте смесь венчиком или миксером до кремообразного состояния с пенкой, без комочков. Добавьте столовую ложку соды, тщательно перемешайте. Затем влейте 5 литров теплой воды, перемешайте и остудите.

Готовое средство по консистенции напоминает желе и удобно хранится в пластиковых бутылках. На одну полную загрузку стиральной машины потребуется 100–150 граммов этого порошка. Такой рецепт уже оценили многие хозяйки и горничные.

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