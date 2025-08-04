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04 августа 2025 в 14:40

Экстренный способ вывести пятна без порошка — домашний лайфхак для семьи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неожиданно закончился стиральный порошок, а в магазин идти совсем не хочется? Не проблема — справиться с пятнами можно быстро и недорого в домашних условиях.

Что понадобится

  • Кусок хозяйственного мыла 72%
  • Пищевая сода — 1 столовая ложка

Как приготовить:

  1. Натрите мыло на терке и растворите в литре кипятка.
  2. Для приятного аромата можно добавить несколько капель эфирного масла.
  3. Взбейте смесь венчиком или миксером до кремообразного состояния с пенкой, без комочков.
  4. Добавьте столовую ложку соды, тщательно перемешайте. Затем влейте 5 литров теплой воды, перемешайте и остудите.

Готовое средство по консистенции напоминает желе и удобно хранится в пластиковых бутылках. На одну полную загрузку стиральной машины потребуется 100–150 граммов этого порошка. Такой рецепт уже оценили многие хозяйки и горничные.

Ранее стало известно, как вернуть полотенцам мягкость за одну стирку.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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