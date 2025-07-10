Экспресс-варенье из смородины: готовится за 15 минут!

Варенье-пятиминутка — настоящая магия лета в банке! Оно готовится так быстро, что ягоды не успевают растерять свой яркий вкус и полезные свойства. Идеальный вариант для тех, кто ценит натуральность и не хочет стоять у плиты часами. Попробуйте этот дуэт черной и красной смородины — он бесподобен!

Возьмите 1 кг смеси ягод черной и красной смородины (примерно поровну), 1 кг сахара (количество можно немного уменьшить, если ягоды очень сладкие) и 1/2 лимона (нужны его сок и мелко натертая цедра). Промойте смородину под проточной водой, не замачивая, и дайте воде стечь. Переложите подготовленные ягоды в большую эмалированную кастрюлю. Засыпьте ягоды сахаром и оставьте их на 1–2 часа, чтобы смородина пустила сок. По истечении времени аккуратно перемешайте ягодно-сахарную смесь. Добавьте к ягодам свежевыжатый сок половины лимона и его мелко натертую цедру.

Поставьте кастрюлю на средний огонь. Доведите массу до кипения, осторожно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Как только варенье закипит, засеките ровно 5 минут. Образующуюся пену аккуратно снимите шумовкой. Через 5 минут кипения снимите кастрюлю с огня. Дайте варенью постоять 10–15 минут — за это время ягоды немного осядут. Затем снова доведите смесь до кипения и проварите ровно 5 минут. Повторите эту процедуру еще один раз (всего должно получиться три цикла: закипание — 5 минут кипения — перерыв 10–15 минут). Варенье готово!