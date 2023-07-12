Эксперты рынка высказались о вероятности сокращения рабочей недели Эксперт рынка Игнатова назвала невозможным переход на четырехдневную рабочую неделю

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На данный момент в России невозможен переход на четырехдневную рабочую неделю, считает руководитель службы исследований сервиса по поиску персонала Мария Игнатова. Комментируя ситуацию журналу «Компания», эксперт уточнила, что такое решение станет стрессом для всех операционных процессов. Кроме того, сами работники не готовы к этому: при сокращении рабочей недели задач у них меньше не станет.

Бизнес, как и вся экономика, продолжает находиться под воздействием глубоких трансформационных процессов, вызванных внешними обстоятельствами. <...> Компании просто не готовы к еще одному фактору возможной напряженности в нестабильных текущих условиях, — пояснила Игнатова.

Ее мнение разделяет член некоммерческого партнерства «Эксперты рынка труда» Андрей Алясов. По его словам, для сокращения рабочей недели необходима стабильная экономическая ситуация в стране. Эксперт уверен, что даже уменьшения рабочего дня в пятницу ожидать не стоит. Это связано с тем, что у бизнеса сейчас много ограничений. Алясов подчеркнул, что вводить дополнительные законодатели не решатся: сейчас наблюдается другая тенденция, когда для бизнеса принимаются некоторые послабления.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов ранее заявил, что пятница должна быть сокращенным рабочим днем. По его словам, с одной стороны, благодаря продолжительной рабочей неделе быстрее решаются задачи, а сотрудникам не всегда приходится тратить время на дорогу, но с другой стороны — есть и ряд минусов.