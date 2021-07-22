Эксперты назвали условия закрытия Крыма для туристов

Закрытие крымского направления едва ли произойдёт. Об этом заявили эксперты в беседе с «Новыми известиями».

Как рассказала помощница руководителя оперштаба по борьбе с коронавирусом Анастасия Асташкина, федеральная структура к закрытию полуострова не имеет никакого отношения. По её словам, в соответствии с указом президента регионы самостоятельно принимают необходимые меры в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В свою очередь руководитель пресс-службы Федерального агентства по туризму Станислав Солодкин отметил, что даже при всём желании местных властей о закрытии туризма в Крыму речи быть не может.

Крым закрыть для туристов невозможно. В конце концов, есть статья Конституции, которая гарантирует гражданам России право свободного передвижения и перемещения. Для закрытия Крыма указ президента нужен, — пояснил он.

Солодкин добавил, что в случае роста заболеваемости власти полуострова могут усилить ограничительные меры.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что в настоящее время в союзе не видят предпосылок к закрытию Крыма. По его словам, закрытие туристического сезона на полуострове из-за коронавируса вряд ли произойдёт, поскольку власти должны будут учитывать экономические и социальные последствия такого решения.