Эксперты назвали условия закрытия Крыма для туристов

Закрытие крымского направления едва ли произойдёт. Об этом заявили эксперты в беседе с «Новыми известиями».
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В свою очередь руководитель пресс-службы Федерального агентства по туризму Станислав Солодкин отметил, что даже при всём желании местных властей о закрытии туризма в Крыму речи быть не может.
Крым закрыть для туристов невозможно. В конце концов, есть статья Конституции, которая гарантирует гражданам России право свободного передвижения и перемещения. Для закрытия Крыма указ президента нужен, — пояснил он.
Солодкин добавил, что в случае роста заболеваемости власти полуострова могут усилить ограничительные меры.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин отметил, что в настоящее время в союзе не видят предпосылок к закрытию Крыма. По его словам, закрытие туристического сезона на полуострове из-за коронавируса вряд ли произойдёт, поскольку власти должны будут учитывать экономические и социальные последствия такого решения.