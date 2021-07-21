Эксперт оценил угрозу закрытия турсезона в Крыму

Предпосылок к закрытию Крыма в Российском союзе туриндустрии (РСТ) не видят. Об этом заявил в разговоре с Lenta.ru вице-президент союза Юрий Барзыкин.

По его словам, закрытие туристического сезона на полуострове из-за коронавируса вряд ли произойдёт, поскольку власти должны будут учитывать экономические и социальные последствия такого решения.

Просто закрыть направление вряд ли удастся. Нужно будет решать вопросы по возврату средств для тех, кто уже приобрёл и оплатил туры, в таком случае, а кто будет нести это бремя? — заявил Барзыкин.

Он добавил, что сейчас в Крыму режим для приезжающих на отдых даже более лояльный, чем в Краснодарском крае, где с 1 июля требуют ПЦР-тесты, а с 1 августа будет введена обязательная вакцинация.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что туристический сезон на территории полуострова может быть закрыт, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Он заметил, что на текущий момент предпосылок к таким действиям властей нет. Тем не менее если ситуация примет катастрофический характер, то они пойдут на этот шаг.

По данным на 21 июля, в Крыму за сутки было зафиксировано 402 новых случая коронавирусной инфекции. 18 июля число заболевших за день достигло 409 человек. Такое значение было рекордным для полуострова.