Социолог рассказал о самой пострадавшей в кризис категории россиян Социологи рассказали, что кризис больнее всего бьет по среднему классу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономические кризисы, вопреки расхожему мнению, больнее всего бьют по представителям среднего класса, а не по бедному населению. Об этом президент исследовательской компании «Ромир» Андрей Милехин рассказал журналистам РБК.

По его словам, потребительское поведение в тяжелые времена зависит от социальной группы и от кризиса к кризису остается неизменным. Бедное население показывает наиболее рациональные стратегии поведения. У них, подчеркнул Милехин, есть традиционный «предохранитель», который позволяет не впадать в панику. Так эксперт назвал сохранение навыков производства продуктов питания, работу в огороде и ведение подсобного хозяйства.

Наиболее пострадавшим является средний класс, заметил Милехин. Его представители, имея приличный уровень заработка, привыкают к городским сервисам. Они отказываются от машины, раз есть каршеринг или такси, не работают на даче, ведь все можно купить в магазине.

Но при потере дохода в кризисы такая стратегия приводит к тому, что они резко лишаются привычного уровня потребления, — подчеркнул Милехин.

Богатые люди в кризис тоже меняют свое поведение. К примеру, во время пандемии, когда рестораны были закрыты, обеспеченные россияне компенсировали это покупкой большего количества продуктов.

Ранее профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов назвал решение властей, которое приведет к росту бедности и ухудшит положение многих россиян. Так он оценил предновогоднее повышение тарифов ЖКХ на 9%.