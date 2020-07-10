Эксперты рассказали о маркетинговой уловке в надписи «бездрожжевой хлеб»

https://static.news.ru/photo/bff443ea-c26e-11ea-8eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Надпись «бездрожжевой хлеб» на упаковке — это всего лишь маркетинговый ход, потому что ржано-пшеничный и ржаной хлеб невозможно испечь без использования дрожжей. Об этом сообщили эксперты Роскачества.

По словам специалистов, бездрожжевым хлебом называют изделие, которое было приготовлено на закваске. Закваска, в свою очередь, является полуфабрикатом хлебо-пекарного производства. Её получают путём сбраживания молочнокислых бактерий с питательной смесью или дрожжами. Даже если закваска спонтанного брожения — в неё всё равно есть дрожжи.

Как отметили в Роскачестве, обычные прессованные дрожжи отличаются от выращенных в закваске только в одном — промышленность специально создаёт хлебопекарные дрожжи для быстрого и целенаправленного действия.

Следовательно, хлеба без дрожжей не бывает, поэтому надпись на упаковке «бездрожжевой хлеб» по большому счёту маркетинговый ход, — приводит РИА Новости сообщение экспертов.

В изделии, приготовленном с использованием закваски, происходит накапливание вкусо-ароматических веществ. Они придают хлебу выраженный приятный вкус и аромат, а также защищают его от микробиологической порчи. Также закваска обогащает продукт витаминами, аминокислотами и иными биоактивными веществами.

Специалисты Роскачества подчеркнули, что сами дрожжи при выпечке погибают. Однако в хлебе остаются ценные вещества. Дело в том, что дрожжи являются источником селена, витаминов группы В, фолиевой кислоты, провитамина D, K, PP, E, минералов калия, кальция, цинка, магния, железа.

Как ранее писал NEWS.ru, диетолог Ирина Лизун считает, что полностью отказываться от употребления хлеба, вопреки популярному мнению, необязательно. Просто надо правильно подойти к его выбору.

По словам Лизун, предпочтение лучше отдавать изделиям из цельнозерновой муки. Она отметила, что хлеб, в составе которого такая мука «стоит на первом месте», на продуктовых прилавках сейчас найти практически невозможно.