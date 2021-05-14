Эксперты назвали главные признаки недобросовестного работодателя

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В период кризиса на рынке труда нередко активизируются мошенники, которые обманом вытягивают деньги. Как рассказали HR-специалисты в беседе с URA.RU, существует более 500 признаков, чтобы вычислить недобросовестного работодателя.

Международный HR-консультант Зулия Лоикова советует проверять отзывы о компании и узнавать, как долго она существует на рынке. Также одним из признаков является требование к сотруднику оплатить своё обучение. По её словам, у реального работодателя обучение включено в рабочий процесс и оно не требует оплаты.

Важно избегать недобросовестных компаний. Приглашают, например, неопытных студентов на собеседование, а затем начинают им платные вещи впаривать, обещают взять на работу, — отметила Лоикова.

Основатель SuperJob Алексей Захаров обратил внимание, что мошенники, как правило, предлагают зарплату сильно выше рыночной, они готовы брать кого угодно, образование их не интересует. Также в их объявлениях мало информации о том, что нужно делать.

Захаров добавил, что такие недобросовестные работодатели часто публикуют свои вакансии на бесплатных сайтах. На крупных сервисах по поиску работы наткнуться на обман практически невозможно, поскольку их вычисляет искусственный интеллект и передаёт на проверку реальному человеку.

Размещение объявлений от работодателя стоит денег, а такие мошенники чаще всего бедные и несчастные. Денег у них нет, — добавил эксперт.

Ранее директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон назвал причины снижения заработка у людей старше 40 лет. По мнению эксперта, очень малая часть работников по достижении указанного возраста продолжает учиться и совершенствовать навыки.