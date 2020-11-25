Эксперты рассказали, как россияне нелегально уезжают на отдых в страны Азии

https://static.news.ru/photo/ada01acc-2f27-11eb-aa7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Humphrey/Global Look Press

Российские туристы не могут легально попасть в страны Юго-Восточной Азии, за исключением Таиланда. Несмотря на это, многие готовы уехать на отдых нелегально.

Вьетнам принимает иностранцев, обладающих рабочей визой. Официально в страну могут прилететь бизнес-менеджеры, высококвалифицированные рабочие, эксперты, дипломаты и инвесторы. Кроме визы они должны иметь доступ в места для карантина, оговорённые правительством.

Многих россиян такие ограничения не останавливают. Они оформляют себе «рабочую визу» и попадают в эту азиатскую страну. Эксперты туристической отрасли напоминают, что такой отдых может грозить неприятностями, поскольку нелегальным туристам могут запретить последующие посещения Вьетнама.

Это не просто риск, а прямое нарушение закона. Может получиться так, что гостей не только оштрафуют и депортируют, но и вообще запретят последующие посещения Вьетнама, — цитирует РИА Новости главу туристической компании Дмитрия Арутюнова.

Власти Камбоджи разрешают находиться в стране только обладателям дипломатических и деловых виз. Россияне попадают в эту страну через Таиланд.

Да, к нам часто обращаются туристы с просьбой помочь им добраться до Камбоджи. Конечно, все прекрасно понимают, что сейчас — будем честными — можно сделать любую нужную визу, вопрос только в деньгах. Но есть ли смысл в таком риске? — задаётся вопросом представитель туристической компании.

Он подчеркнул, что лучше дождаться официального открытия стран Юго-Восточной Азии и отдыхать в них легально.

По прилёте во Вьетнам и Камбоджу иностранцы должны находиться на изоляции за свой счёт, даже если тест показал отсутствие коронавируса.

В разрешённый для посещения Таиланд нет прямых рейсов, авиасообщение между королевством и Россией пока не возобновлено, поэтому туристы вынуждены добираться в эту страну стыковочными рейсами. В Таиланде туристов ждёт прохождение теста на COVID-19, а затем двухнедельный карантин. До получения результатов первого теста нельзя выходить из номера, затем разрешены прогулки по территории отеля, не больше часа в день.

Как писал NEWS.ru, большинство россиян при закрытых границах будут путешествовать внутри страны. Большая часть опрошенных готовы отправиться в Калининградскую область, также популярны Алтай, Дальний Восток, Карелия и Байкал.