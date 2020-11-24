Большинство россиян при закрытых границах отправятся в Калининград

https://static.news.ru/photo/1e813cfc-2e5c-11eb-bfed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Туристы из России рассказали о направлениях внутри страны, по которым они отправятся путешествовать в 2021 году, если государственные границы по-прежнему будут закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции. О том, куда поедут граждане РФ, сообщают результаты проведённого специалистами сервиса для путешественников опроса.

Большая часть россиян в качестве возможного маршрута назвала Калининградскую область. В бывший Кёнигсберг хотят отправиться 15,9% респондентов. На втором месте Алтай. Туда желают поехать 13,2%. Далее следуют Дальний Восток (12%), Карелия (11,6%) и Байкал (10,5%).

В опросе принял участие 2321 пользователь Сети. Предыдущее исследование специалистов свидетельствовало о том, что 56% респондентов так или иначе уже изменили свои туристические планы: 33% решили воздержаться от поездок, а 23% поменяли формат путешествия. Однако каждый пятый отметил, что не откажется от своих задумок, передаёт РИА Новости со ссылкой на Biletix.

Как ранее писал NEWS.ru, туристы, опрошенные популярным онлайн-сервисом по покупке билетов, рассказали, насколько важен для них красивый вид из окна гостиничного номера.

В опросе приняли участие 1720 человек. Подавляющее большинство участников (92%) заявили, что пейзаж за окном для них важен. 72% оказались готовы понести дополнительные расходы ради красивого вида.