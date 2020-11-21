Большинство туристов оказались готовы доплатить за красивый вид из окна

https://static.news.ru/photo/af889534-2cad-11eb-a931-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Туристы, опрошенные популярным онлайн-сервисом по покупке билетов, рассказали, насколько важен для них красивый вид из окна гостиничного номера.

В опросе приняли участие 1720 человек. Подавляющее большинство участников (92%) заявили, что пейзаж за окном для них важен. 72% оказались готовы понести дополнительные расходы ради красивого вида.

54% сказали, что могут пожертвовать комфортом, если номер с хорошим видом будет оснащён хуже, чем комната с окнами во двор. 60% готовы согласиться на панорамную веранду.

48% туристов отметили, что сталкивались с ситуацией, когда при бронировании выбирали номер с роскошным видом, а при заселении обнаруживали, что реальный пейзаж далеко не так красив, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru приводил результаты опроса российских туристов о лучших городах страны для осеннего путешествия. 29% опрошенных посчитали, что лучше всего осенью ездить в Санкт-Петербург. В числе лидеров также оказались Москва и Казань.