Эксперты рассказали, как можно получить бесплатное жильё

https://static.news.ru/photo/ec8b64ec-d533-11ea-9688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Получить жильё можно по договору социального найма по определённым социальным программам. В Москве право на бесплатную квартиру имеет только тот, кто стоит на учёте.

Жителям столицы жильё предоставляется в порядке очереди. Вне очереди квартиры могут дать тем, кто живёт в доме, признанным непригодным для проживания и не подлежащим восстановлению, пишет Life.ru со ссылкой на экспертов.

В последнем случае оформляется договор мены, то есть одна квартира меняется на другу по нормативам площади на одного человека. Жители коммуналок также имеют право на получение жилья по договору соцнайма в том случае, если съедут соседи. Но для этого они тоже должны состоять на учёте.

Право на жильё вне очереди имеют те, кто проживает в одной квартире с несколькими семьями, один член из которых тяжело болеет. Список таких заболеваний установлен Минздравом. Бесплатное жильё положено сиротам и малоимущим, полные и неполные семьи с детьми в возрасте до 35 лет, но их доход должен быть меньше прожиточного минимума.

Малоимущие и инвалиды тоже могут рассчитывать на бесплатное жильё, но ждать квартиру придётся очень долго — до 15 лет. Семье военнослужащего также положена квартира от государства. Но для этого военный обязан прослужить порядка 20 лет.

От государства также можно получить субсидию на покупку жилья. Её размер может доходить до 70% от стоимости квартиры. Некоторые регионы выплачивают многодетным стоимость и всей квартиры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Конституционный суд РФ постановил внести изменения в нормы законодательства, которые ограничивают возможность получения жилья реабилитированными жертвами политических репрессий. Речь идёт о людях, родившихся в ссылке.