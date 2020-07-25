Эксперты рассказали, где хранить хлеб и почему надо покупать целый батон

https://static.news.ru/photo/07f81ef4-cfcc-11ea-93cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роскачества назвали преимущество целого батона хлеба перед нарезанным, а также сказали, где хранить хлеб после покупки.

Хлеб, который реализуется в нарезанном и упакованном виде, в большей степени подвержен плесневению, потому что при нарезке хлеба увеличивается площадь поверхностей, доступных для плесени, — процитировали специалистов в ПРАЙМ.

Эксперты отметили, что любые хлебобулочные изделия, упакованные в полиэтиленовый пакет, подвержены плесени. Исключение: сухари, сушки, хлебцы, хлебные палочки и соломка. Однако и на них может появиться плесень, если повреждена упаковка и продукция хранится во влажном помещении.

После покупки хлеб следует хранить в сухом тёмном месте. Лучше в хлебнице, подальше от источников нагревания и сырости, таких как плита и окно. Благоприятная температура для хранения хлебобулочных изделий — от 20 до 25 градусов, влажность — не более 70%. Также хлеб не стоит хранить там, где может образоваться конденсат, в том числе в пакете. Не стоит оставлять хлеб на солнце. Эксперты отметили, что если возникла необходимость упаковать хлеб, то лучше завернуть его в бумагу или полотенце, чтобы не образовался конденсат.

Если у изделия появился лёгкий прогорклый или плесневый запах, это свидетельствует о том, что процесс микробной порчи уже начался. Такой хлеб лучше не употреблять в пищу, — отметили специалисты.

Эксперты подчеркнули, что не стоит употреблять продукцию, на которой уже появилась плесень. Это очень токсичное и канцерогенное вещество.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты Роскачества рассказали, что надпись «бездрожжевой хлеб» на упаковке — это всего лишь маркетинговый ход, потому что ржано-пшеничный и ржаной хлеб невозможно испечь без использования дрожжей. По словам специалистов, бездрожжевым хлебом называют изделие, которое было приготовлено на закваске. Закваска, в свою очередь, является полуфабрикатом хлебопекарного производства. Её получают путём сбраживания молочнокислых бактерий с питательной смесью или дрожжами. Даже если закваска спонтанного брожения, в ней всё равно есть дрожжи.