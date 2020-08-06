Эксперты предупредили об опасности чрезмерного употребления риса

https://static.news.ru/photo/e9842776-d7e9-11ea-88d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Prososov/Global Look Press

Учёные Манчестерского университета заявили, что поедание слишком большого количества риса может привести к смерти.

Эксперты напомнили, что этот вид злака содержит низкий уровень мышьяка. Долговременное влияние этого элемента ежегодно является причиной 50 тысяч предотвратимых смертей во всём мире. Кроме того, этот неметалл влияет на возникновение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Тип проводимого исследования, экологическое исследование, имеет множество ограничений, но это относительно недорогой способ определить, существует ли правдоподобная связь между повышенным потреблением риса, содержащего неорганический мышьяк, и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование предполагает, что 25% потребителей риса в Великобритании могут подвергаться большему риску, — цитирует «Экспресс газета» слова профессора Манчестерского университета Дэвида Поли.

Крупа является основным продуктом питания для более чем трёх миллиардов человек в мире. Именно поэтому специалисты предложили отказаться от риса или выбирать сорта, в которых содержится минимальное количество мышьяка.

Как писал NEWS.ru, выбор идеальной каши прежде всего должен зависеть от возраста человека, уверен директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Популярная в России манка, по его словам, повышает интенсивность мозговой деятельности у детей, однако для взрослых она может быть опасна. По его словам, для взрослых высокий уровень сахара в крови — фактор риска. Поэтому из двух каш, манной и овсяной, людям старше 50 лет лучше выбирать последнюю. В овсяной каше крахмал более труднодоступный, углеводы медленные, к тому же там больше пищевых волокон, которые улучшают микрофлору.