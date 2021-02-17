Эксперт предсказал резкий рост цен на консервы

https://static.news.ru/photo/69371428-7106-11eb-bf83-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин считает, что в скором времени в России можно ожидать резкого и существенного роста цен на консервы. Не перестанут дорожать, по его мнению, и другие продукты питания.

Консервы подорожают. Судя по всему, этот процесс уже не остановить. Вообще, все продукты, и консервы среди них, прибавят в стоимости. Вся продуктовая корзина имеет тенденцию к такому росту, — заявил в эфире «Радио 1» Егармин.

Он добавил, что продовольственная продукция в магазинах уже подорожала в среднем на 40%. По его мнению, рост цен на продукты связан с ослаблением курса рубля и прямо пропорционален росту доллара.

Эксперт полагает, что государство могло бы изменить эту ситуацию, однако сейчас действия властей ограничиваются только точечным вмешательством, в том время как нужно перестраивать всю систему, создавая благоприятный климат для развития предпринимательства.

Как писал NEWS.ru, продовольственные сертификаты, введение которых предложили в Общественной палате, не имеют ничего общего с карточками времён дефицита. Об этом заявил ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, сертификат будет выдаваться с номиналом, который человек сможет потратить по своему усмотрению. Но в отличие от стандартного предоставления денег, по сертификату можно будет потратить средства только на определённую группу товаров. Из этого списка исключён алкоголь, табак и другие подобные товары. Схожий механизм существует в торговых сетях, которые реализуют подарочные сертификаты.