Эксперты подсчитали расходы на обслуживание автомобиля в РФ за год

https://static.news.ru/photo/265c76b4-9648-11ea-b363-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средняя сумма, которую россияне тратят на содержание автомобиля в год составляет 108 тысяч рублей. При этом 52%, или порядка 57 тысяч рублей, уходит на бензин. Данные исследования сервисов «СберМаркет» и «СберАвто» приводит РИА Новости.

В ходе исследования учитывался средний расход бензина АИ-95 стоимостью 47,5 рубля за литр, из расчёта 8 литров на 100 километров пути и ежегодного пробега в 15 тысяч километров. Таким образом, общая сумма затрат на обслуживание автомобиля составила порядка 108 тысяч рублей. В эту сумму также включены средние расходы на техобслуживание страховку и расходные материалы.

При этом стоимость расходных материалов, согласно исследованию, составила 23,075 тысячи рублей. За плановый техосмотр у официального дилера автолюбитель платит около 15 тысяч. ОСАГО при минимальном стаже водителя будет стоить 9,3 тысячи рублей, транспортный налог — от 900 до 5 тысяч рубелей

Эксперты отмечают, что, несмотря на сумму расходов, спрос на автомобили, особенно на вторичном рынке, продолжает расти. Это связывают, в том числе, с потребностью в безопасности в условиях пандемии коронавируса, которую. личный транспорт может удовлетворить.

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