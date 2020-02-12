https://static.news.ru/photo/af0960a2-4d97-11ea-9eee-fa163e074e61_660.jpg Фото: irus Wang Fei/Xinhua/Global Look Press

Специалисты рассказали о заблуждениях, связанных с коронавирусом нового типа.

По их данным, паника среди людей провоцирует большое количество сообщений о болезни в прессе. При этом находящиеся в Китае и россияне и местные жители утверждают, что никаких волнений в стране нет — граждане полностью доверяют властям и выполняют их рекомендации.

Эксперты отметили, что не следует боятся посылок и продуктов из КНР, в частности товаров с AliExpress и бананов. Кроме того, не нужно верить рекламным обещаниям медпрепаратов, и при первых проблемах со здоровьем обращаться к врачу, а не заниматься самолечением.

Также они уточнили, что из всех инфицированных коронавирусом погибли только 2,2%, а школы в России закрывают на карантин в связи с гриппом, а не COVID-2019.

Специалисты добавили, что дефицита чеснока и увеличения стоимости продуктов в РФ из-за вспышки вируса не ожидается, передают argumenti.ru.

Как писал NEWS.ru, ранее первый замдиректора американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Энн Шукат заявила, что версия о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 стала очередным слухом, какие всегда сопровождают крупные эпидемии.