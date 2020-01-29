https://static.news.ru/photo/88bc64f6-429a-11ea-ba79-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию путёвок Travelata провели исследование результатов продаж турпакетов за декабрь 2019 года и январь 2020 года и выяснили, сколько россияне потратили на зимний пляжный отдых.

Результатами исследования поделилось РИА Новости. Самым популярным направлением для отдыха в этот период стал Таиланд. Путешествие туда обходилось гражданам России в среднем в 105 тысяч рублей, что на тысячу меньше показателя зимы 2018/2019. Также снизились средние траты на отдых в ОАЭ (78 тысяч рублей против 83 тысяч годом ранее), Индии (68 тысяч рублей против 75 тысяч) и Вьетнаме (97 тысяч рублей против 101 тысячи). За год подорожали зимние путёвки в Турцию — на 4 тысячи рублей до 50 тысяч.

Турция также стала местом, куда был продан самый дешёвый тур. Один турист провёл пять ночей в трёхзвездочном отеле с трёхразовым питанием в Сиде за 6817 рублей. Самый дорогой тур обошёлся туристам в 916990 рублей. За эти деньги пятеро россиян провели 12 ночей в пятизвёздочном отеле на тайском острове Пхукет, отметив там Новый год.

Ранее NEWS.ru приводил результаты исследования, согласно которым количество иностранных туристов, которые планировали поездку в Россию на новогодние праздники, увеличилось за год на 31%.