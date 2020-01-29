Специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию путёвок Travelata провели исследование результатов продаж турпакетов за декабрь 2019 года и январь 2020 года и выяснили, сколько россияне потратили на зимний пляжный отдых.
Результатами исследования
Турция также стала местом, куда был продан самый дешёвый тур. Один турист провёл пять ночей в трёхзвездочном отеле с трёхразовым питанием в Сиде за 6817 рублей. Самый дорогой тур обошёлся туристам в 916990 рублей. За эти деньги пятеро россиян провели 12 ночей в пятизвёздочном отеле на тайском острове Пхукет, отметив там Новый год.
Ранее NEWS.ru приводил результаты исследования, согласно которым количество иностранных туристов, которые планировали поездку в Россию на новогодние праздники, увеличилось за год на 31%.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен