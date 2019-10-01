https://static.news.ru/photo/85d1ffb2-e43f-11e9-98b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что рацион питания семьи определяет вкусовые предпочтения человека в будущем. По её словам, продукты, которыми питается ребёнок в первые семь лет своей жизни, становятся привычной и любимой пищей. Этим также объясняется любовь к сладостям. Люди неравнодушны к конфетам, ведь ими обычно угощают маленьких детей.

Кроме того, на вкусовые пристрастия семей часто влияют гены. Полиморфизмы — небольшие индивидуальные отличия в структуре генов, которые передаются по наследству. В них может содержаться информация не только о пищевых аллергенах, но и о любви к определённому продукту.

Так полиморфизм в одном из генов связан с сильным неприятием горького вкуса. Для таких людей брокколи, кофе, чай, цитрусовые, шоколад будут невкусными из-за повышенной чувствительности к горькому, — сообщил в беседе с News.ru руководитель лаборатории геропротекторных и радиопротекторных технологий Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Алексей Москалев.

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Ранее News.ru писал о том, что врач опроверг пользу шоколада в борьбе с депрессией. Профессор Института здоровья Гриффита Бен Десброу порекомендовал при выборе шоколада останавливаться на тёмном. Однако он, как и любой другой вид сладостей, не способен помочь человеку с психологическими проблемами.