Эксперты назвали самые популярные авианаправления февраля Aviasales: Сочи стал для российских туристов главным авианаправлением февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис по бронированию авиабилетов Aviasales выяснил, что в феврале большинство россиян собрались лететь на отдых в Сочи. На город-курорт пришлось 12% всех бронирований, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что другими самыми популярные авианаправлениями в феврале оказались Москва и Санкт-Петербург.

Впервые с сентября 2022 года в топ-10 популярных направлений попали зарубежные города. Это — Стамбул, Ереван и Дубай. Из российских городов в десятку предпочтений также вошли Минеральные Воды, Калининград, Иркутск и Казань.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявил, что после новогодних праздников спрос на поездки снизился и путевки подешевели, в том числе на горнолыжные курорты. Многие любители горнолыжного отдыха специально берут путевки на вторую половину января, потому что знают, что в это время цены ниже, а людей на курортах меньше, рассказал он.