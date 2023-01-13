Россиянам рассказали о выгодных путешествиях до конца февраля Вице-президент РСТ Барзыкин сообщил о низких ценах на путешествия до конца февраля

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После новогодних праздников спрос на поездки снизился и путевки подешевели, в том числе на горнолыжные курорты, рассказал «360» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Многие любители горнолыжного отдыха специально берут путевки на вторую половину января, потому что знают, что в это время цены ниже, а людей на курортах меньше, рассказал вице-президент РСТ. Барзыкин отметил, что рост цен идет волнообразно, и следующее повышение ожидается на февральских пятидневных каникулах.

Цены на перелеты, переезды и размещение в январе и феврале всегда выравнивались. Это касается и горнолыжных курортов. <...> Цены ниже, но [рост] идет волнообразно, потому что следующие большие выходные февральские, и на них, конечно, планируют люди на пять дней выехать из своего региона, — сказал он.

Барзыкин назвал самыми популярными направлениями Черноморское побережье, в первую очередь Сочи, а также Минеральные Воды, Алтайский край, Подмосковье и северо-западную часть страны. Курорты остаются востребованы, в этом годы рост туризма распределятся более равномерно, отметил Барзыкин.

Вице-президент РСТ также обратил внимание, что в январе резкого скачка цен на туризм не произошло. Барзыкин связал это со снижением покупательской способности населения. Туристического кешбэка пока нет, но программы лояльности ожидаются, добавил он.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал NEWS.ru, что выдачу туристических виз в КНР могут возобновить после 22 января, Нового года по китайскому календарю. По словам Горина, это возможно при условии, если в Китае стабилизуется эпидемическая ситуация.