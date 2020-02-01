https://static.news.ru/photo/33bca666-44f5-11ea-9f48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Симптомы коронавируса можно легко спутать с гриппом, однако эти инфекции имеют ряд принципиальных различий. Как отмечают эксперты, пневмония нового типа не так заразна, как вирус гриппа, и иммунитет большинства людей устойчив к проявлениям болезни.

Больного 2019-cNoV мучает лихорадка, сухой кашель, одышка и общая слабость. Однако пациенты с данным диагнозом не простужаются, потому что вирус поражает нижние дыхательные пути.

Стоит также понимать, первые признаки коронавируса появляются лишь через 14 суток после заражения, а не спустя пару дней, как в случае с гриппом или ОРВИ. Кроме того, медикам пока непонятно, сколько времени больные коронавирусом остаются заразными после появления первых симптомов, передаёт «Медикфорум».

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее NEWS.ru писал, что болгарская предсказательница Ванга ещё в 70-х годах прошлого века предсказывала человечеству страшную эпидемию. Она считала, что заболевание придёт из Африки и унесёт тысячи жизней. Провидица назвала точное время вспышки болезни. Она говорила, что недуг поразит людей по всему миру в первой четверти XXI века, а создание вакцины от заболевания займёт не менее года.