Учёные дали прогнозы по срокам снятия коронавирусных ограничений в России

https://static.news.ru/photo/4dd65cf8-8d7f-11eb-96ed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский заявил, что связанные с коронавирусом ограничения в России с высокой долей вероятности отменят летом.

Учёный заметил, что всё будет зависеть от темпов снижения уровня заболеваемости COVID-19.

Отмена коронавирусных ограничений — это нормально в данном случае, это не плохо. Возможно, летом произойдёт, вероятность очень высока, — поделился мнением с URA.RU Аграновский.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов напомнил, что введение или отмена коронавирусных ограничений являются прерогативой региональных властей.

Принятие этих решений зависит от состояния местной системы здравоохранения и темпов инфицирования населения данной территории. Если местное здравоохранение справляется, то скорость [принятия решений] можно увеличить, — отметил Жемчугов.

Учёный добавил, что даже в сценарии с ускорением темпа распространения коронавируса есть свой плюс — в таком случае будет быстрее достигнут коллективный иммунитет у 60–70% населения. При достижении этой отметки можно будет снимать все ограничения.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов посчитал, что ближайшие две недели станут определяющими. В этот период станет ясно, стоит ли ждать пришествия в Россию новой волны COVID-19. Учёный указал, что ситуация с коронавирусом будет определяться темпами вакцинации.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы в двадцатых числах апреля могут объявить о снятии ограничений на массовые мероприятия в городе. Сроки не случайны, поскольку в Кремле намерены провести в обычном формате некоторые крупные мероприятия. В 2020 году шествие в столице «Бессмертного полка» из-за коронавируса прошло в онлайн-формате, в этом году его готовятся провести 9 мая в традиционной форме.