Экспертиза установила причину убийства сёстрами Хачатурян своего отца

Новая психиатрическая экспертиза, которую провёл институт им. В. П. Сербского, выявила, что убийство своего отца сёстры Хачатурян совершили в состоянии стрессового расстройства и страха. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на адвокатов сестёр.

Эксперты подтвердили обнаруженные до этого другими специалистами факты жестокого обращения и сексуального насилия отца в отношении трёх дочерей.

Эксперты установили, что каждая из девушек с 2014 года страдала от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства — все эти заболевания имеют прямую причинно-следственную связь между действиями Хачатуряна и обнаруженными у его дочерей расстройствами, — прокомментировала адвокат одной из сестёр Мари Давтян.

Ранее в отношении погибшего Михаила Хачатуряна было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», статье 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и статье 117 «Истязание». В рамках него сестёр признали потерпевшими.