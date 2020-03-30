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Власти Москвы и Подмосковья предприняли меры по массовой самоизоляции граждан, которых пока достаточно для сдерживания распространения коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил замдиректора центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По словам эксперта, в настоящее время ещё рано делать выводы относительно того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Горелов отметил, что обстоятельства могут привести как к ужесточению ограничительных мер, так и к их послаблению. Но неделя самоизоляции, выходная по стране, станет критической для всех и поможет «разорвать цепочку», заявил замдиректора НИИ.

Пока выводы сложно делать какие-либо, потому что невозможно предсказать, как поведёт себя вирус. Но в целом китайский опыт показывает, что карантинные мероприятия, предпринятые вовремя, приводят к тому, что инфекция заканчивает свой подъём на протяжении двух-полутора месяцев, — приводит слова Горелова телеканал «Россия 24».

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал меры против распространения коронавируса в городе. Жители смогут выходить из дома только при наличии специального пропуска.

С 30 марта запрещено будет покидать квартиры. Выйти разрешат только для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, совершения покупок в аптеке и ближайшем магазине, выгула домашних животных (не дальше 100 метров от дома) и выноса мусора.

Как ранее писал NEWS.ru, примерно 20% жителей Москвы игнорируютпризывы руководства города к самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа. Поэтому столичные власти решили ввести дополнительные ограничительные меры.