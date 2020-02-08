https://static.news.ru/photo/ee200e2c-4bde-11ea-a293-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт в IT-сфере Денис Кусков назвал основные способы защиты от новой мошеннической схемы кражи денег с банковских карт. Он посоветовал россиянам никогда не сообщать по телефону своих данных, поскольку сотрудники банков редко запрашивают такую информацию.

В случае возникновения подобных ситуаций необходимо сообщать в службу безопасности банка, где у вас находится карточный либо текущий счёт, — заявил он в беседе с RT.

По его словам, никакие изменения и транзакции по устному запросу ни в одном банке не делаются, поэтому гражданам нужно быть бдительными и не доверять незнакомцам, занимающимся противоправными действиями.

Ранее NEWS.ru писал о новом способе кражи денег со счетов. Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками кредитных организаций, сообщают клиентам, что в банк поступило заявление на закрытие счёта. Мошенники интересуются, когда и в каком отделении потенциальная жертва готова закрыть свой банковский счёт, а когда клиент говорит, что не собирался этого делать, предлагают ему перевести все средства на «безопасный счёт» во избежание их хищения.