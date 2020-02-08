https://static.news.ru/photo/7472d4fc-4b8d-11ea-9d94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками кредитных организаций, сообщают клиентам, что в банк поступило заявление на закрытие счёта.

Мошенники интересуются, когда и в каком отделении потенциальная жертва готова закрыть свой банковский счёт, а когда клиент говорит, что не собирался этого делать, предлагают ему перевести все средства на «безопасный счёт» во избежание их хищения, пишут «Известия» со ссылкой на представителей ЦБ, коммерческих банков и экспертов.

Эксперты напоминают, что нельзя сообщать своим телефонным собеседникам полученные в SMS коды, а также срок действия карты и три цифры на её оборотной стороне (CVV).

Как писал NEWS.ru ранее, юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте. Эксперты предупредили, что оставляя деньги на «пластике», они буквально развязывают руки мошенникам, а приставы легко смогут арестовать средства.