Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Эксперты предупредили, что оставляя деньги на «пластике», они буквально развязывают руки мошенникам, а приставы легко смогут арестовать средства,
Пожилой человек является лёгкой добычей для злоумышленников, которые могут втянуть его в долговые обязательства. Если счёт пенсионера не пустой, то для приставов это становится настоящей удачей.
Доступ к кругленькой сумме либо заблокируется, либо деньги спишутся незамедлительно в принудительном порядке, — утверждает один из экспертов.
Также юристы предупредили, что банк может обнаружить «подозрительные операции» и из-за этого деньги пенсионеров также могут пострадать.
Третий вариант развития событий может настигнуть не только пенсионеров, ведь от мошенников никто не застрахован. Однако доверчивых стариков обмануть гораздо проще, и поэтому эксперты рекомендуют им перестраховываться и не держать деньги на пластике.
Как писал NEWS.ru, ранее стало известно о планах негосударственных пенсионных фондов, работающих с добровольными пенсионными программами, взимать плату со взносов клиентов.
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