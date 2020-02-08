https://static.news.ru/photo/28daea1a-4a85-11ea-bcb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.

Эксперты предупредили, что оставляя деньги на «пластике», они буквально развязывают руки мошенникам, а приставы легко смогут арестовать средства, пишет Primpress. Специалисты рассказали о трёх вариантах развития событий.

Пожилой человек является лёгкой добычей для злоумышленников, которые могут втянуть его в долговые обязательства. Если счёт пенсионера не пустой, то для приставов это становится настоящей удачей.

Доступ к кругленькой сумме либо заблокируется, либо деньги спишутся незамедлительно в принудительном порядке, — утверждает один из экспертов.

Также юристы предупредили, что банк может обнаружить «подозрительные операции» и из-за этого деньги пенсионеров также могут пострадать.

Третий вариант развития событий может настигнуть не только пенсионеров, ведь от мошенников никто не застрахован. Однако доверчивых стариков обмануть гораздо проще, и поэтому эксперты рекомендуют им перестраховываться и не держать деньги на пластике.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно о планах негосударственных пенсионных фондов, работающих с добровольными пенсионными программами, взимать плату со взносов клиентов.