https://static.news.ru/photo/24ccf910-4a47-11ea-951e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), работающие с добровольными пенсионными программами, планируют взимать плату со взносов клиентов. Такое право было у НПФ до акционирования. Соответствующий законопроект в Госдуму направили Национальная ассоциация НПФ и Ассоциация НПФ.

Частные пенсионные фонды считают, что в законодательство необходимо вернуть положение, позволяющее им взимать с вкладчиков — граждан или компаний, уплачивающих пенсионные взносы в фонд— целевые взносы, которые будут направляться в капитал на покрытие административных расходов, а также на формирование страхового резерва, — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на концепцию законопроекта.

По мнению ассоциаций НПФ, нынешняя ситуация не позволяет фондам вкладываться в расширение добровольных программ. До 2014 года закон позволял им взимать с вкладчиков до 3% от пенсионного взноса, но после акционирования фондов такая возможность исчезла.

Как писал NEWS.ru, благодаря новой системе накопительной пенсии планируется привлечь в 2021 году триллион рублей. Соответствующий целевой показатель предложило Минэкономразвития. Согласно проекту ведомства, предполагается увеличение пенсионных взносов, которые накоплены в системе, с 0,96 трлн рублей в 2021-м и до 1,54 трлн рублей на следующий год. В 2023–2024 годах рост должен составить 2,2 трлн и 3 трлн рублей соответственно. В ведомстве планируют, что граждане будут добровольно отчислять 2–2,3% зарплат на гарантированный пенсионный план. Эксперты считают, что оценки Минэкономразвития являются сверхоптимистичными.