Эксперт рассказал о риске заразиться COVID при купании в водоёмах

Шансов заразиться коронавирусом непосредственно через воду почти нет. Об этом «Москве 24» рассказал вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

По словам специалиста, серьёзный риск заболеть возникает, когда во время купания рядом находится инфицированный человек, особенно если он чихнёт или закричит.

Через воду вирус особо не передаётся, таких данных нет. Способ передачи — воздушно-капельным путём, то есть через аэрозоли или через капельки, которые выделяются при дыхании, разговоре, кашле больного, — объяснил Скулачев.

Он также напомнил, что у привитых людей вероятность заразиться всегда ниже. Однако полная защита от вируса появляется только через неделю-две после второго компонента вакцины, поэтому до этого момента нужно соблюдать осторожность и держать безопасное расстояние от других людей. На свежем воздухе два-три метра более чем достаточно, считает вирусолог.

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