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Руководитель информационно-исследовательского центра «История фамилии» Владимир Максимов объяснил историю происхождения самых распространённых в России фамилий.

По его словам, фамилия Иванов появилась на фоне церковной реформы в XIX веке, когда каждый день крестили по несколько детей с именем Иван.

Что касается фамилии Попов, в России на протяжении тысячелетия священники являются самым стабильным общественным институтом. Кроме того, в семьях духовенства всегда было много детей, — пояснил историк происхождение данной фамилии.

Появление Кузнецовых ещё очевиднее — фамилия идёт от слова «кузнец». Люди этой профессии всегда были очень уважаемыми. Кроме того, кузнецам приписывали много сверхъестественного.

Он с чёртом знается, потому что с огнём имеет дело, в сказках он всегда необычный персонаж. И если в роду был кузнец, то это обязательно становилось основой фамилии, — пояснил Максимов в беседе с Ura.ru.

Самой распространённой в России является фамилия Смирнов. Дело в том, что раньше имя Смирной было очень популярно во Владимиро-Суздальской Руси и давалось как пожелание, чтобы ребёнок был спокойным и послушным.

Ранее News.ru писал о том, что председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространённые в России фамилии. По его словам, по-прежнему чаще всего на российских просторах можно встретить Ивановых, Кузнецовых, Поповых и Смирновых. При этом в зависимости от региона расстановка фамилий в топе может меняться.