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Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространённые в России фамилии.

По его словам, по-прежнему чаще всего на российских просторах можно встретить Ивановых, Кузнецовых, Поповых и Смирновых. При этом в зависимости от региона расстановка фамилий в топе может меняться.

Так, например, в Екатеринбурге самой распространённой фамилией является Кузнецов, на втором месте идёт Иванов, а замыкает тройку лидеров Попов. В целом же по России больше всего Смирновых, пишет «Российская газета».

Мосин также отметил, что эти фамилии лидировали ещё в начале XXI века. Вместе с тем, в скором времени в список могут войти фамилии таджикского, киргизского или узбекского происхождения из-за активной миграции.

Ранее News.ru писал о том, что немецкий журнал Wunderweib составил рейтинг самых красивых детских русских имён. Автор статьи отмечает, что на русском языке говорят более 280 млн человек по всему миру, а «сама Россия является очаровательной страной с богатой историей». По версии издания самыми красивыми мужскими именами являются Алёша, Коля, Максим, Вадим, Никита. В топ женских имён попали Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика.