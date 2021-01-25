Эксперт рассказал о порядке вакцинирования онкопациентов от COVID-19

https://static.news.ru/photo/ed6fb246-5efe-11eb-9771-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация против COVID-19 пациентов с онкологическими заболеваниями может осуществляться по согласованию с лечащим врачом, заявил гендиректор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Наличие онкологического заболевания, согласно инструкции по медицинскому применению вакцины «Спутник V», не является противопоказанием для вакцинации. Тем не менее вакцинация онкологических пациентов должна проводиться с особым вниманием и контролем, — отметил Каприн, слова которого приводит ТАСС.

Некоторое время назад эксперт сообщал, что специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава РФ совместно с учёными центра им. Гамалеи подготовили общий план и описание методов клинических исследований вакцины «Спутник V» на пациентах с онкозаболеваниями.

В настоящее время в РФ зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что запрета на вакцинацию от нового коронавируса препаратом российского производства «Спутник V» в инструкции к веществу нет. Присутствует лишь указание применять средство осторожно. Это связано с тем, что пациентам прописывают разные курсы химиотерапии, рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.