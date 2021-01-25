Гинцбург: запрет на вакцинацию онкобольных «Спутником V» отсутствует

https://static.news.ru/photo/edc91b46-5ef5-11eb-9ffb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрета на вакцинацию от нового коронавируса препаратом российского производства «Спутник V» в инструкции к веществу нет. Присутствует лишь указание применять средство осторожно. Это связано с тем, что пациентам прописывают разные курсы химиотерапии, рассказал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Учёный отметил, что в результате использования подобными гражданами «Спутника V», как и других «прививок» от других инфекций, препарат может оказаться менее эффективным, пишет РИА Новости.

Таким образом, решение о вакцинации должно приниматься лечащим врачом для каждого конкретного онкологического пациента, что никак не связано с безопасностью вакцины «Спутник V» и не говорит о запрете иммунизации этой группы пациентов, — добавил Гинцбург.

По словам специалиста, применение «Спутника V» не спровоцирует онкологию, так как вакцина основана на хорошо изученной и испытанной платформе аденовируса человека (обычная простуда), в отличие от ряда других препаратов, созданных на базе аденовируса шимпанзе и мРНК, анализ долгосрочных эффектов которых не проводился.

В настоящее время в РФ зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень антител к COVID-19 у добровольцев, которые испытывают вакцину «Спутник V», не имеет существенных различий у мужчин и женщин, говорится в новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.