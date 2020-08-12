Эксперт рассказал о пользе блокировки бесконтактной оплаты картой

https://static.news.ru/photo/90f85d3e-dcfd-11ea-a183-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист Иван Соловьёв заявил, что блокировка бесконтактной оплаты картой является удобной функцией для тех, кто опасается за несанкционированное списание средств со счёта. По его словам, также отключение функции помогает тем, кто переживает за утечку персональных данных.

Эксперт напомнил, что лимит операции без ПИН-кода составляет от 1 до 3 тысяч рублей. Это та сумма, которой можно лишиться при утере банковской карты. Персональные данные могут утечь к злоумышленникам, которые используют мобильные сканеры, сообщает «Прайм».

С помощью считывающего сканера мошенники получают доступ к персональным данным владельца, в том числе к уже к совершённым платежам, это открывает им путь к дальнейшему использованию информации о владельце в корыстных целях, — пояснил Соловьёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперт рассказал, как избежать ограбления в интернет-магазине. Партнёр и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов заявил, что существует очень много схем обмана покупателей при оплате товаров в интернет-магазинах. По его словам, для этого мошенники создают поддельные сайты магазинов, карточки товаров и оплаты.