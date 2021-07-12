Эксперт рассказал о формах травли в Сети

Основатель и генеральный директор Vivaldi Technologies Йон фон Течнер рассказал о классификации кибербуллинга — травли в Сети. Как отметил эксперт в интервью «Газета.Ru», в интернет-насилии можно выделить несколько основных типов — харассмент, отторжение, обнародование, троллинг, а также маскировка.

По мнению Течнера, проявление харассмента в Сети — это когда один пользователь посылает другому оскорбительные сообщения или оставляет плохие комментарии в его социальных сетях.

Обнародование — это когда кто-то распространяет вашу личную информацию без вашего ведома и согласия. Она может быть в виде фотографий, видео или текста и выкладывается в открытый доступ без разрешения. Человека «выставляют напоказ», — пояснил эксперт.

Чтобы этого избежать, Течнер советует следить за тем, какие фото и видео вы отправляете людям.

Ещё один вариант кибербуллинга — троллинг — это преднамеренное провоцирование ответной реакции через оскорбления, спорные заявления на онлайн-форумах и в социальных сетях. При «маскировке» пользователь создаёт поддельный аккаунт, чтобы анонимно следить за другими, выдавать себя за другого человека или слать оскорбительные сообщения.

При «отторжении» человека преднамеренно исключают из онлайн-группы или общего чата. По мнению эксперта, такая форма кибербуллинга может нанести серьёзную травму ребёнку, который чувствует себя отвергнутым.

Ранее сообщалось, что самыми «токсичными» социальными сетями в России стали «ВКонтакте», Instagram и YouTube. При этом чаще всего кибербуллинг происходил в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.