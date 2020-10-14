Эксперт предостерегла от мнимой выгоды льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/55075a6e-0e26-11eb-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить льготную ипотеку под 6,5% годовых как минимум до середины 2021 года из-за сложной экономической ситуации. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко считает, что льготная ипотека выгодна прежде всего банкам, государству и застройщикам, а для простых граждан она несёт немалые риски.

Банки получают деньги за проектное финансирование самих строительных компаний, проценты (6,5%) от граждан. И они ещё получают субсидию от государства. Поэтому и банки, и застройщики всячески агитировали за то, чтобы эта программа была продлена, — заявила в эфире ОТР Радченко.

Граждане же, по её словам, сильно рискуют, поскольку закон об эскроу-счетах не гарантирует, что дом будет сдан в срок, он гарантирует только возврат средств, что в нынешних условиях сокращения доходов для кого-то может стать большой проблемой.

Я призываю именно заёмщиков десять раз подумать, прежде чем брать ипотеку, — подчеркнула эксперт.

Она также обратила внимание, что ажиотаж с льготной ипотекой уже привёл к повышению цен квадратного метра в новостройках в среднем по России на 8%. По мнению Радченко, ожидать «ипотечного пузыря» не стоит, так как высокие первоначальные взносы позволяют банкам чувствовать себя уверенно.

Как писал NEWS.ru, эксперты считают, что ипотечный бум может привести к дальнейшему росту цен на жилую недвижимость. Вместе с тем Банк России пока не опасается появления «пузыря» на ипотечном рынке. Дело в том, что на начало сентября по льготной программе было выдано около 400 млрд рублей при общем лимите в 900 млрд. Это не так уж много с учётом того, что весь ипотечный кредитный портфель банков — около 8,5 трлн рублей.

Программа льготной ипотеки начала действовать в РФ в конце апреля. С помощью неё можно получить кредит на покупку квартиры по льготной ставке в 6,5%. При этом ставка будет действовать весь срок кредита, вплоть до 30 лет. Она распространяется только на покупку квартир в новостройках и позволяет получить кредит на сумму до 6 млн рублей, а жителям Москвы и Санкт-Петербурга — до 12 млн рублей. В конце сентября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство может продлить данную программу.