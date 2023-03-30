Эксперт по туризму рассказал, где бюджетно отдохнуть летом Эксперт по туризму Мельник посоветовал выбирать Крым для бюджетного отдыха летом

Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Набережная Алушта, Крым

Самыми бюджетными направлениями для отдыха летом 2023 года по России будут Крым и Анапа в связи со сложной транспортной доступностью, заявил эксперт по туризму Николай Мельник. В беседе с Lenta.ru он пояснил, что при поездках туда можно найти хорошие предложения, так как отели не будут полностью загружены, как объекты Сочи и Адлера.

Если транспорт позволяет добраться самостоятельно, если не боитесь, Крым сейчас очень хорошие скидки и предложения дает. Там идет очень сильное понижение цены, потому что отели не полностью загружены, они не ощущают того количества броней, как объекты Сочи и Адлера, — отметил эксперт.

Также для летнего отдыха по России можно рассмотреть Калининград. По словам Мельника, цены там будут выше, но отельеры не станут увеличивать их так сильно, как это произойдет в Сочи.

Дешевле всего из заграничных направлений для россиян обойдется Абхазия. Эксперт уточнил, что отдых на двоих будет стоить около 40 тысяч на одну неделю вместе с трансфером и перелетом при выборе самых экономных вариантов проживания. Мельник также посоветовал обратить внимание на Тунис, если Росавиация разрешит летную программу.

Ценник там достаточно приятный — недельный тур в Тунисе стоит сейчас порядка 75-80 тысяч на двоих, то есть 40 тысяч на человека на неделю. Перелет, проживание, питание — все включено, это большой плюс, — отметил эксперт.

По его мнению, самым популярным заграничным направлением среди россиян останется Турция. Мельник объяснил, что цены на отдых в пятизвездочном отеле сравнимы со стоимостью поездки в Анапу с проживанием в трехзвездочном.

Ранее стало известно, что одними из самых популярных направлений для отдыха этой весной среди россиян будут Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Мальдивы. Стоимость семидневного тура в Турцию на двоих начинается от 100 тысяч рублей (перелет, четырехзвездочный отель, завтраки), в Египет — от 170 тысяч рублей (перелет, четырехзвездочный отель, «все включено»).