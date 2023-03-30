Куда поехать на майские за границу и как там лучше платить Эксперты рассказали, как россиянам удобнее оплачивать услуги и товары на зарубежных курортах

Фото: picture alliance / Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Карты российских банков Visa и Mastercard за границей давно не работают, а UnionPay порой сильно сбоит. Тем, кто планирует поездку в другие страны в майские праздники и летом, следует заранее подумать об альтернативных вариантах. Как и чем лучше платить в Турции, Египте, ОАЭ и других популярных у российских туристов странах — в материале NEWS.ru.

Куда поехать

По данным туроператоров, одни из самых популярных направлений этой весны — это Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Мальдивы. Кстати, в эти страны можно отправиться в путешествие без визы. Исключение составляет Египет, однако это формально: «въездную визу» без проблем ставят в аэропорту уже по прилете.

Стоимость семидневного тура в Турцию на двоих начинается от 100 тыс. руб. (перелет, отель 4*, завтраки), в Египет — от 170 тыс. руб. (перелет, отель 4*, «все включено»). Стоимость поездки в Таиланд на тот же срок составит минимум 188 тыс. (перелет, отель 4*, завтраки), а на Мальдивы — 314 тыс. (перелет, отель 4*, завтраки). Цены на туры в ОАЭ на двоих начинаются от 124 тыс. руб. (перелет, шесть ночей в отеле 4*, завтраки).

Чем платить

Турция

Карты «Мир» и Visa/Masterсard, выпущенные в России, за границей, как уже сказано, не работают. Карты Visa/Mastercard, оформленные в Казахстане, Грузии и других странах, работают.

Карты Union Pay принимают, но не везде. Кроме того, еще месяц назад подсанкционные российские банки предупредили клиентов о риске отключения их карт с китайской платежной системой за рубежом. Тогда гражданам рекомендовали снять с них необходимую сумму в наличных. Поэтому если вы решили ехать в Турцию или другую страну с Union Pay, лучше подстраховаться и снять хотя бы часть суммы сразу по приезде.

Можно расплачиваться в Турции и привезенными с собой долларами и евро (их принимают во многих магазинах), а кое-где даже рублями. Но выгоднее всего использовать лиры. Как вариант — привезти с собой рубли и поменять их на лиры, найдя самый выгодный курс. Как утверждают туристы, это даже лучше, чем сначала покупать в России доллары и евро, а после менять их на лиры в Турции.

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Снять наличные также можно через системы «Юнистрим», «Золотая корона» и Contact. Там можно легко зарегистрироваться, ввести данные со своей российской карты и сделать перевод самому себе. Правда, к примеру, в «Золотой короне» в начале месяца сообщали: они не могут работать с картами ряда подсанкционных банков. О том, какая сейчас ситуация с денежными переводами за рубеж в целом, мы тоже писали совсем недавно.

Порой ограничения исходят и от самих банков. К примеру, банк «Уралсиб» в целом ограничил переводы в «недружественных валютах». Это важно: если в «Золотой короне» вы еще можете указать лиры, то Contact предлагает ввести сумму исключительно в долларах. Тем временем Райффайзенбанк с 3 апреля поднимает минимальную сумму переводов для частных клиентов до 20 тыс. в долларах США и евро.

Египет

Здесь тоже можно расплачиваться зарубежными банковскими картами. Но следует иметь в виду, что карты в Египте принимают не везде. Торговцы предпочитают наличные — вот их лучше и брать с собой.

В Египте есть банки, работающие с UnionPay, в банкоматах которых можно снять наличные египетские фунты. Главное — найти устройство со значком UnionPay.

Еще один вариант — воспользоваться системой денежных переводов Contact. Переводите деньги с российской карты — получаете наличные фунты в одном из отделений египетского банка. В отдельных случаях расплачиваться фунтами намного выгоднее.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Что касается наличной валюты, то в Египет лучше брать с собой доллары, и совсем хорошо — 100-долларовые купюры нового образца (на более мелкие купюры курс занижен). При этом американскую валюту здесь приравнивают к евро, поэтому российским туристам выгоднее брать с собой именно доллары.

ОАЭ

Российские карты Visa и Mastercard в ОАЭ не работают с марта 2022 года, зато работает Union Pay. Вставляешь карту и снимаешь дирхамы по довольно хорошему курсу. Актуальный список банков, которые работают с системой UnionPay, можно посмотреть на официальном сайте. Здесь же можно найти адреса банкоматов.

Проблема в том, что карты Union Pay, выпущенные российскими банками, попавшими под санкции, скорее всего, работать не будут или уже не работают (например, МТС Банка, банка «Приморье», «Уралсиба», «Зенита»). На это уже жалуются туристы.

Также можно осуществить перевод через систему Contact. А еще можно смело пользоваться любой картой зарубежного банка. Как вариант — купить наличные дирхамы в России (проще всего это сделать в Москве). Во многих магазинах Дубая принимают к оплате наличные доллары. Но лучше уточнять курс перед покупкой. Выгоднее брать с собой новые купюры от $100 — при конвертации курс будет выше.

Таиланд

Карты платежной системы UnionPay работают в Таиланде со всеми банками. Деньги можно снять в любом банкомате (наличные выдаются только в национальной валюте — батах). А вот расплатиться получится не везде, тут все зависит от терминала.

В королевстве работает система денежных переводов «Золотая корона». Валюта конвертируется по хорошему курсу, схожему с биржевым. Также можно осуществить перевод через систему Contact. Зачисление происходит на счет в батах в любом банке Таиланда, либо можно забрать наличные баты в банке или банкомате.

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Если стоит выбор между снятием налички с карты или обменом наличных долларов, следует смотреть на текущую ситуацию (курс валюты). Потеря на конвертации при обмене валюты составит 5–7% от рыночного курса. Но при снятии батов, к примеру, с долларового счета тоже происходит конвертация (ее условия лучше уточнить в своем банке заранее). Сегодня может быть выгоднее менять доллары, завтра — снимать с карты баты.

Мальдивы

Официальная валюта на Мальдивах — мальдивская руфия. Ее принимают везде, но гораздо больше здесь любят, когда расплачиваются наличными в долларах. При этом сдачу дают в руфиях.

Также можно платить картой зарубежного банка. Карты принимают во многих кафе, отелях и некоторых супермаркетах. В остальных местах понадобятся наличные доллары или руфии.

В банкомате можно снять только мальдивские руфии — доллар и евро банкомат не выдает. Надеяться только на UnionPay не стоит из-за возможных блокировок по российским картам этой платежной системы. Поэтому лучше всего иметь запасной вариант в виде карты иностранного банка или кеша.

Фото: shutterstock.com

Во всех отелях на Мальдивах также действует система приема платежей от «Слетать.ру», с помощью которой можно перевести деньги с карты любого российского банка на счет отеля. Таким способом можно заплатить за проживание или другие услуги по курсу туроператора.

Материал подготовлен при участии специалистов группы компаний «Слетать.ру», руководителя ГК «Содействие» Алексея Лашко, аналитика TeleTrade Алексея Федорова