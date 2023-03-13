Аналитик допустил введение запрета на переводы долларов за границу Аналитик Антонов призвал готовиться к полному запрету переводов долларов за границу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам стоит подготовиться к полному запрету переводов иностранной валюты за границу. Об этом NEWS.ru заявил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов на фоне новостей о том, что система переводов «Золотая корона» перестала работать с картами «Сбера», «Альфа-Банка» и «Тинькоффа».

Недружественные страны продолжат настаивать на соблюдении санкций против российских банков, а «Райффайзен» поднял минимальную сумму для переводов в валюте в два раза. Нужно быть готовым к полному запрету переводов в валюте за границу, — говорит эксперт.

Тем же, кто все-таки хочет продолжать переводить деньги за границу, Антонов советует научиться использовать криптовалюту.

Криптовалютные площадки расположены во многих странах мира, поэтому для переводов используют стейблкоины (цифровые валюты, курсы которых жестко привязаны к курсу доллара. — NEWS.ru), — добавил аналитик.

Система переводов «Золотая корона» 5 марта перестала работать с тремя попавшими под санкции российскими банками — «Сбером», «Альфа-Банком» и «Тинькоффом». В феврале, банк «Уралсиб» прекратил переводы в долларах и других «недружественных» валютах. Тем временем Росфинмониторинг думает запретить переводы без открытия счета на суммы более 100 тыс. руб.

Подробнее о том, как обстоят дела с денежными переводами из России в другие страны, читайте в материале NEWS.ru.