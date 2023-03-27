Райффайзенбанк поднимет минимальную сумму переводов для частных клиентов Райффайзенбанк поднимет минимальную сумму переводов для частных клиентов до 20 тысяч в долларах США и евро

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Райффайзенбанк с 3 апреля ограничит возможность переводов в валюте для некоторых частных клиентов, а также повысит для физлиц минимальный порог. В частности, минимальная сумма переводов в другие банки в долларах США и евро увеличится до 20 тысяч.

С 3 апреля 2023 года меняются условия валютных переводов для частных клиентов. <...> Повышается минимальная сумма переводов в другие банки в долларах США и евро — она составит 20 тысяч в валюте перевода при оформлении через «Райффайзен-онлайн» и в отделении банка, — говорится в сообщении на сайте банка.

При этом исходящие переводы в долларах США в другие банки смогут осуществлять только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

Ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников ранее заявил, что России необходимо снимать валютные ограничения для полного восстановления конвертируемости рубля. По его словам, без данного решения Москве не добиться быстрого развития торговли с дружественными странами. Он также добавил, что в противном случае российский бизнес понесет потери, также без этого невозможно рассчитывать на убедительность рубля в международных расчетах.