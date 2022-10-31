Экономист призвал РФ снять валютные ограничения для конвертируемости рубля Экономист Масленников призвал Россию снять валютные ограничения для конвертируемости рубля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России необходимо снимать валютные ограничения для полного восстановления конвертируемости рубля, отметил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ведущий эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников. По его словам, без данного решения Москве не добиться быстрого развития торговли с дружественными странами. Он также добавил, что в противном случае российский бизнес понесет потери, также без этого невозможно рассчитывать на убедительность рубля в международных расчетах.

Проблема действительно существует, а снятие ограничений является стратегической целью. Здесь есть логическая связка: если в стране присутствуют валютные ограничения, то ее валюта неконвертируема, — констатировал Масленников.

По мнению эксперта, данный момент создает российскому бизнесу серьёзные проблемы в налоговой сфере. Проблема упирается в валютные ограничения, с чем сегодня связано множество предложений экспертов по снижению регуляторных последствий, добавил он. По словам экономиста, ограничения не будут сняты моментально, однако Россия продолжит двигаться к этому.

2 сентября первый заместитель председателя Центрального банка России Дмитрий Тулин заявил, что счета россиян в долларах и евро «фактически» превратились в рублёвые с привязкой к валютному курсу. Однако пока это лишь слова, новых распоряжений Центробанк РФ не публиковал. Впрочем, и без них понятно: вероятность снятия наличных долларов и евро с каждым месяцем тает.

По его словам, обязательства по валютным счетам банки «без всяких затруднений» исполняют в рублях. Но возвращать людям деньги в «токсичных» долларах и евро «становится все более и более проблематичным», говорит он. Во-первых, из-за нехватки наличной валюты (санкции запрещают поставлять в Россию доллары, евро и фунты), а во-вторых, из-за ограничений на международные переводы и использование банковских карт за рубежом.